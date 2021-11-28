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Российский шахматист Непомнящий вновь сыграл вничью с Карлсеном в матче за звание чемпиона мира и 2 млн евро

Шахматисты Ян Непомнящий (Россия) и Магнус Карлсен (Норвегия) провели третью партию в матче за мировую шахматную корону. Матч прошел 28 ноября в Дубае.

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Партия, как и предыдущие две, завершилась вничью. Шахматисты согласились на ничейный результат на 41-м ходу. После трех партий счет равный — 1,5–1,5. На 29 ноября в матче запланирован первый выходной. Четвертая партия противостояния пройдет во вторник, 30 ноября.

Россиянин Ян Непомнящий завоевал право на титульный матч с Карлсеном, победив в апреле 2021 года на турнире претендентов в Екатеринбурге.

Матч за мировую корону состоит из 14 партий в классические шахматы. В случае равенства в счете победитель будет определен на тай-брейке в быстрые шахматы. Призовой фонд — 2 млн евро.

Магнус Карлсен неизменно побеждает в матче за шахматную корону с 2013 года. В 2016 году он одолел россиянина Сергея Карякина. Последний российский чемпион — Владимир Крамник, выигравший титул в 2006 году.

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Комментарии (3)

Dimus
Придется одному дать звание ЧМ, а другому - 2 млн. евро.
lyapkost
> Он стал первым претендентом из России с 2007 года

А как же Карякин 5 лет назад?
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