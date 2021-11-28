Российский шахматист Непомнящий вновь сыграл вничью с Карлсеном в матче за звание чемпиона мира и 2 млн евро

Партия, как и предыдущие две, завершилась вничью. Шахматисты согласились на ничейный результат на 41-м ходу. После трех партий счет равный — 1,5–1,5. На 29 ноября в матче запланирован первый выходной. Четвертая партия противостояния пройдет во вторник, 30 ноября.

♟ Третья ничья в матче за мировую шахматную корону. Карлсен и Непомнящий опять разошлись с миром 🤝 После трех партий счет 1,5:1,5. Завтра у шахматистов выходной, а четвертая партия состоится 30 ноября. Карлсен будет играть белыми: https://t.co/H1N9TdhuSe 📷 инстаграм ФИДЕ pic.twitter.com/uKjf6r3sKX

Россиянин Ян Непомнящий завоевал право на титульный матч с Карлсеном, победив в апреле 2021 года на турнире претендентов в Екатеринбурге.



Матч за мировую корону состоит из 14 партий в классические шахматы. В случае равенства в счете победитель будет определен на тай-брейке в быстрые шахматы. Призовой фонд — 2 млн евро.

