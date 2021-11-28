«Поднялся на канат без разрешения тренера». Отец пострадавшего в петербургском клубе школьника рассказал о состоянии мальчика

Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Алексей 28 ноября, сын себя чувствует хорошо, его жизни ничего не угрожает. Семья претензий к клубу и к тренеру не имеет.



«Нам позвонили из клуба и сказали, что сын упал с каната и вызвали скорую. Мы с женой сразу подъехали в спортивный зал, у сына было разбито лицо. Он рассказал, что после того, как кончилась тренировка, решил остаться в зоне кроссфита и подняться на канат без разрешения тренера. Тренер вёл другую тренировку и его не видел. В итоге сын сорвался», — отметил отец подростка.

