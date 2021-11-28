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«Поднялся на канат без разрешения тренера». Отец пострадавшего в петербургском клубе школьника рассказал о состоянии мальчика

Родители сорвавшегося с каната школьника не имеют претензий к спортивному клубу «Витязь» в Невском районе, где занимается сын. Несчастный случай произошел вне тренировки.

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Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Алексей 28 ноября, сын себя чувствует хорошо, его жизни ничего не угрожает. Семья претензий к клубу и к тренеру не имеет.

«Нам позвонили из клуба и сказали, что сын упал с каната и вызвали скорую. Мы с женой сразу подъехали в спортивный зал, у сына было разбито лицо. Он рассказал, что после того, как кончилась тренировка, решил остаться в зоне кроссфита и подняться на канат без разрешения тренера. Тренер вёл другую тренировку и его не видел. В итоге сын сорвался», — отметил отец подростка.

Несчастный случай в клубе на проспекте Пятилеток произошёл накануне вечером. Пострадавшего 12-летнего школьника госпитализировали.

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Комментарии (18)

tochilshik
да что ж такое! уже с канатов падают.поколение тиктока.нас в школе всех без разбора загоняли на канат,и ничего,никто не падал.
Als
Как вообще кто-то представляется спорт без травм? Нет безопасного спорта, кроме, наверное, шахмат, не бывает. Никто не может обеспечить спортсмену безопасность. Надо быть лицемером, чтобы говорить иначе. Ну, или быть мешком сала с дивана.
VF812
Скорее всего, что *ужас-ужас* был предварительным диагнозом. Это как на сотрясение мозга вытаращив глаза орут ЗЧМТ. есть ли вина тренера? Наверное, да, он отвечает за присутствующих в зале и за самовольное использование инвентаря. С другой стороны, сорвись он на тренировке, травма б была, а что тренер? Ловить должен?
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