Медицинскую помощь бесплатно будут оказывать по штрихкоду. Что изменится с новыми полисами ОМС

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Поделиться Поделиться







Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». В нем сказано, что полис ОМС теперь будет не бумажным и даже не пластиковым, а закодированным — станет «уникальной последовательностью символов в машиночитаемом виде». Что это будет — QR-код или штрихкод, пока непонятно. На сегодняшних бумажных полисах это штрихкоды. Учитывая, что Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях за два дня (24 и 25 октября), он очень скоро станет законом. «Фонтанка» попросила Федора Михайлова, директора страховой медицинской организации «РЕСО-Мед» объяснить, что изменится с его принятием.



Плановая медицинская помощь — без бумажного полиса

Обычно без полиса ОМС человек на территории России может получать только экстренную помощь. В нашем городе давно уже создана система, по которой петербуржцы могут без полиса получить и плановую медицинскую помощь — по паспорту. То есть документа, удостоверяющего личность, достаточно, чтобы человека идентифицировали в региональной информационной системе ОМС и бесплатно лечили.

Кроме того, в Петербурге для тех, кто зарегистрирован на госуслугах, существовала возможность зарегистрироваться в системе ОМС самостоятельно: человеку присваивался номер, и он мог получить медицинскую помощь либо по нему, либо по паспорту. Как объяснил Федор Михайлов, теперь такая схема прописана для всей страны: «Но кроме того, в законопроекте сказано, что электронный полис без бумажного будет теперь не только номером, но и в виде штрихкода (QR-кода). По сути, это закодированный номер полиса, благодаря которому человека можно идентифицировать в системе ОМС так же, как это делается при предъявлении бумажного или «пластмассового» полиса (пластиковой карты). С появлением штрихкодов они уже не понадобятся при обращении за медицинской помощью в любом регионе России».

Лечиться — в любой амбулатории страны

В Петербурге без бумажного полиса жители города могут получить помощь без проблем, а если выедут без него за пределы региона, идентифицировать человека уже сложнее. От этого — частые проблемы с получением бесплатной медицинской помощи даже в соседних регионах.

«Теперь любой гражданин России может обратиться в любую амбулаторию, предъявив штрихкод в смартфоне или в бумажном виде (распечатанный) и паспорт, — поясняет Федор Михайлов. — Правда, для этого она должна быть оснащена хорошим высокоскоростным интернетом, компьютером и соответствующими устройствами для считывания штрихкодов. Пока неясно, готова ли система здравоохранения к этому с технической точки зрения. Возможно, чтобы эти удобные новшества стали работающими, понадобится еще одна государственная программа. И все регионы должны будут перейти на единую систему учета в едином федеральном регистре. В законе сказано, что региональные системы учета сохраняются только на 2022 год».

Кто получает штрихкод?



Как уточнил Михайлов, для тех, кто давно оформил полис и получает с ним медицинскую помощь, ничего не меняется, разве что он захочет получить свой штрихкод — зайдет на госуслуги, скачает или распечатает его. Но каждый обратившийся на госуслуги за полисом для его переоформления (из-за смены фамилии, увольнения из рядов Вооруженных сил, например) или для его получения впервые (для новорожденных или получивших гражданство России) может самостоятельно выбрать — бумажный полис или штрихкод. И там же на госуслугах — выбрать страховую медицинскую организацию, которая будет оплачивать счета за лечение и контролировать его при необходимости.

Промолчал и не выбрал полис? Штрихкод все равно получишь

Если человек не обращается за полисом вообще, есть ситуации, в которых он все равно получит свой идентификационный номер в системе ОМС. Например, при регистрации ребенка (выдаче свидетельства о рождении) ЗАГС должен передать сведения о нем в территориальный фонд ОМС, а фонд, соответственно, должен внести его в регистр с личным идентификационным номером. Получившие гражданство РФ учтены в регистрационном ресурсе населения РФ, для них страховой номер будет создаваться автоматически по данным этого ресурса.



В таких случаях надо всего лишь зайти на госуслуги и получить штрихкод либо обратиться в страховую компанию и получить полис на бумажном носителе, как это делается сейчас. Но если эти люди по каким-то причинам окажутся так называемыми молчунами — не сделают выбор, то территориальные фонды ОМС должны передать их в страховые компании самостоятельно — пропорционально числу застрахованных в каждой СМО. То есть выбор сделают за них.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

