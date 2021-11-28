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Петербурженке выстрелил в руку бывший муж. Мужчина уже находится под следствием из-за нападения на экс-супругу

Фигурант уголовного дела напал на бывшую жену в Приморском районе Петербурга. Мужчина уже находится под следствием за агрессию в отношении экс-супруги.

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Как стало известно «Фонтанке» 28 ноября, накануне вечером в парадной дома на улице Плесецкой к женщине подбежала соседка. Она сообщила, что её избил бывший муж и выстрелил ей в руку. Пострадавшую госпитализировали с открытой раной верхней трети левого предплечья. После оказания помощи её отпустили на амбулаторное лечение.

Полицейские встретили агрессора в нетрезвом состоянии на улице. Выстрелу предшествовало алкогольное застолье в компании бывшей жены. Мужчину отвезли в отдел полиции, в отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Оружие не найдено.

За плечами петербуржца несколько судимостей, в том числе по «наркотической» статье. Сейчас 34-летний мужчина находится под подпиской о невыезде. В отношение него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней степени тяжести здоровью. Пострадавшей является его бывшая супруга.

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Комментарии (7)

michailPotapov
наверняка приезжая гопота
здрст
любовь зла - от любви до ненависти один шаг.
MidNightWoodpecker
То есть он теперь уже под второй подпиской?
фигню и от законодателей и от таких женщин. Ей что, одного раза мало было?
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