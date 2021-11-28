Петербурженке выстрелил в руку бывший муж. Мужчина уже находится под следствием из-за нападения на экс-супругу

Как стало известно «Фонтанке» 28 ноября, накануне вечером в парадной дома на улице Плесецкой к женщине подбежала соседка. Она сообщила, что её избил бывший муж и выстрелил ей в руку. Пострадавшую госпитализировали с открытой раной верхней трети левого предплечья. После оказания помощи её отпустили на амбулаторное лечение.



Полицейские встретили агрессора в нетрезвом состоянии на улице. Выстрелу предшествовало алкогольное застолье в компании бывшей жены. Мужчину отвезли в отдел полиции, в отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Оружие не найдено.

