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Взрывной страйк. Пока один петербуржец угрожал гранатой шаверме, у второго дома изымали целый арсенал

Взрывоопасная ночь выдалась в Невском районе Петербурга. Полицейские задержали ненавистника шавермы и изъяли коллекцию мин, гранат и пороха.

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Как стало известно «Фонтанке» 28 ноября, накануне ночью в полицию поступило сообщение о посетителе с гранатой в кафе-шаверме на улице Шотмана. Приехавшие на место оперативники никого не застали.

Следующее сообщение пришло около 6 утра. Женщина заявила, что в квартире 18 дома на улице Шотмана мужчина потряхивает гранатой. Полицейские задержали 31-летнего безработного. Из его квартиры изъято две минометные мины, пять гранат, два артиллерийских снаряда, тротил, три банки с порохом и охолощенная винтовка. В ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти уточнили, что петербуржец хранил дома боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

Позже у этого же дома полицейские встретили подрывателя шавермы, 38-летнего безработного. Обоих любителей взрывоопасных артефактов доставили в полицию. В отношении них оставлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

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Комментарии (4)

wondering
И у скольки ещё жителей нашего менаполиса имеется такой боевой арсенал? Нарушится какая-нибудь цепочка в голове , подорвет и себя ,и ещё полдома
Спикуль
Хм... Если хулиганы с гранатами,миномётными минами,порохом и тротилом-мелкие,то какие же крупные тогда?!
266151195
Значит там не вкусная шаверма была.
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