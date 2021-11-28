Взрывной страйк. Пока один петербуржец угрожал гранатой шаверме, у второго дома изымали целый арсенал

Как стало известно «Фонтанке» 28 ноября, накануне ночью в полицию поступило сообщение о посетителе с гранатой в кафе-шаверме на улице Шотмана. Приехавшие на место оперативники никого не застали.



Следующее сообщение пришло около 6 утра. Женщина заявила, что в квартире 18 дома на улице Шотмана мужчина потряхивает гранатой. Полицейские задержали 31-летнего безработного. Из его квартиры изъято две минометные мины, пять гранат, два артиллерийских снаряда, тротил, три банки с порохом и охолощенная винтовка. В ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти уточнили, что петербуржец хранил дома боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

