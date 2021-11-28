Молодая девушка госпитализирована в тяжелом состоянии в Москве после поездки на поручне эскалатора

Серьезными проблемами обернулась для 17-летней девушки попытка проехаться на поручне эскалатора в Москве. Как сообщили в столичной прокуратуре 28 ноября, несовершеннолетняя, находясь в ТЦ на проспекте Мира, потеряла равновесие и упала.
пресс-служба Прокуратуры Москвы
В результате девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Отмечается, что она находилась без сопровождения взрослых.
«Проводится прокурорская проверка безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также законодательства о несовершеннолетних», — заявили в прокуратуре.