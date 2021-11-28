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Молодая девушка госпитализирована в тяжелом состоянии в Москве после поездки на поручне эскалатора

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Серьезными проблемами обернулась для 17-летней девушки попытка проехаться на поручне эскалатора в Москве. Как сообщили в столичной прокуратуре 28 ноября, несовершеннолетняя, находясь в ТЦ на проспекте Мира, потеряла равновесие и упала.

пресс-служба Прокуратуры Москвы

В результате девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Отмечается, что она находилась без сопровождения взрослых.

«Проводится прокурорская проверка безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также законодательства о несовершеннолетних», — заявили в прокуратуре.

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Комментарии (14)

Alexander_5e4cfced16b74
17 лет и без сопровождения взрослых??? ужас-ужас... а с 16 лет сексом заниматься можно, но только если бабушка присматривает?
michailPotapov
Хорошо Исполнила. Сначала поглядела на Цены в Трк на пр Мира.
А В мозгу прошивка нехорошая - ты звезда, делай что хочешь.
Ну вот и сделала.
Владислав М
Дарвин.
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