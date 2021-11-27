«Черную пятницу» в США омрачили перестрелки. Пострадали семеро, включая ребенка

Два случая стрельбы на распродажах «Черной пятницы» зафиксировано в США. Шестеро пострадали в толкучках в торговом центре Северной Каролины после того, как там началась стрельба. Как сообщает 27 ноября Reuters, в пятницу после полудня две группы знакомых друг с другом людей устроили перестрелку.



В результате стрельбы трое получили ранения рикошетом (неизвестно, были ли среди них участники перестрелки) и еще трое пострадали в результате начавшегося хаоса. Среди них — 10-летний мальчик.

Шеф полиции Пэтрис Эндрюс объяснила, что травмы, полученные всеми жертвами в торговом центре, не представляют угрозу жизни. Большинство участников перестрелки сбежали, одного забрали в участок.