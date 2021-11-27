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«Черную пятницу» в США омрачили перестрелки. Пострадали семеро, включая ребенка

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Два случая стрельбы на распродажах «Черной пятницы» зафиксировано в США. Шестеро пострадали в толкучках в торговом центре Северной Каролины после того, как там началась стрельба. Как сообщает 27 ноября Reuters, в пятницу после полудня две группы знакомых друг с другом людей устроили перестрелку.

В результате стрельбы трое получили ранения рикошетом (неизвестно, были ли среди них участники перестрелки) и еще трое пострадали в результате начавшегося хаоса. Среди них — 10-летний мальчик.

Шеф полиции Пэтрис Эндрюс объяснила, что травмы, полученные всеми жертвами в торговом центре, не представляют угрозу жизни. Большинство участников перестрелки сбежали, одного забрали в участок.

Незадолго до этого стрельба произошла на еще одной распродаже в США. Там охранник выстрелил в посетителя магазина Walmart, пытавшегося вынести товар без оплаты. Вор сбежал, однако, был задержан неподалеку и отправлен в больницу. Попутно обнаружилось, что он был в розыске в связи с еще девятью случаями правонарушений. В ходе того инцидента никто другой не пострадал.

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Комментарии (10)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на л.екарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно
AndrewBarsik
Машина времени существует и работает. Я опять в 1981 году: Все плохие новости только про США, хорошие книги запрещены, за анекдоты сажают, во всех гос.учреждениях - очереди.
ДуремарСПб.
Из шахты в Куэбассе тем временем подняли 11 мертвых рабочих.Еще больше сорока в шахте.Боже,храни Америку.
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