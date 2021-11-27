Петербургский росгвардеец разогнал российских бобслеистов до второго места на этапе Кубка Европы

На соревнованиях «четверок» в Германии, где 27 ноября проходил этап Кубка Европы по бобслею, второй пришла российская команда Алексея Стульнева. По сумме двух спусков спортсмены показали результат в 1 минуту 49,21 секунды, уступив всего 0,21 секунды лидерам спуска — представителям Германии.
Разгоняющим в составе сборной России с 2012 года является петербургский росгвардеец, старший лейтенант Кирилл Антюх. Он же — инструктор спортивной команды Северо-Западного округа Росгвардии, сообщают в пресс-службе ведомства.
Ранее четверка бобслеистов Стульнева одержала победу на первом этапе Кубка Европы. Соревнования проходили 14 ноября в норвежском Лиллехаммере. Следующий этап соревнований четверок, судя по графику, пройдет в Германии 4–5 декабря.