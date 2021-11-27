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Петербургский росгвардеец разогнал российских бобслеистов до второго места на этапе Кубка Европы

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На соревнованиях «четверок» в Германии, где 27 ноября проходил этап Кубка Европы по бобслею, второй пришла российская команда Алексея Стульнева. По сумме двух спусков спортсмены показали результат в 1 минуту 49,21 секунды, уступив всего 0,21 секунды лидерам спуска — представителям Германии.

Разгоняющим в составе сборной России с 2012 года является петербургский росгвардеец, старший лейтенант Кирилл Антюх. Он же — инструктор спортивной команды Северо-Западного округа Росгвардии, сообщают в пресс-службе ведомства.

Ранее четверка бобслеистов Стульнева одержала победу на первом этапе Кубка Европы. Соревнования проходили 14 ноября в норвежском Лиллехаммере. Следующий этап соревнований четверок, судя по графику, пройдет в Германии 4–5 декабря.

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Комментарии (3)

Dazdraperma
Дубинкой?
zelf
"Разгоняющим в составе сборной России с 2012 года является петербургский росгвардеец, старший лейтенант Кирилл Антюх. Он же — инструктор спортивной команды Северо-Западного округа Росгвардии". Инструктор по разгону?
bluxer
Баб склей.
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