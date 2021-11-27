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Петербуржцам советуют отказаться от вечерних прогулок. В городе усиливается ветер

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Ветер усиливается в Петербурге вечером 27 ноября. О непогоде горожан предупреждает МЧС.

Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. В воскресенье, 28 ноября, в городе ожидается метель.

Дороги покроет гололедица. Температура воздуха в течение суток будет минус 2 — минус 4 градуса.

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