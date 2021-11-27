В Вологде женщина-антиваксерша распылила дихлофос в лицо росгвардейцам

Антиваксерша распылила дихлофос в сторону сотрудников Росгвардии в Законодательном собрании Вологодской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает 27 ноября региональный Следственный комитет.
По данным следствия, 25 ноября в здание городского Заксобрания пришла группа людей с петицией от имени людей, выступающих против обязательной вакцинации, которые потребовали личного приема.
На место вызвали полицию и Росгвардию, которые решили задержать людей. Одна из противниц вакцинации распылила дихлофос из баллончика.
Два сотрудника Росгвардии из-за этого получили ожог глаз первой степени.
Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти. Подозреваемой, 46-летнюю жительнице Череповца, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.