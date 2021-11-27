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В Вологде женщина-антиваксерша распылила дихлофос в лицо росгвардейцам

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Антиваксерша распылила дихлофос в сторону сотрудников Росгвардии в Законодательном собрании Вологодской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает 27 ноября региональный Следственный комитет.

По данным следствия, 25 ноября в здание городского Заксобрания пришла группа людей с петицией от имени людей, выступающих против обязательной вакцинации, которые потребовали личного приема.

На место вызвали полицию и Росгвардию, которые решили задержать людей. Одна из противниц вакцинации распылила дихлофос из баллончика.

Два сотрудника Росгвардии из-за этого получили ожог глаз первой степени.

Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти. Подозреваемой, 46-летнюю жительнице Череповца, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии (21)

Piter Russo
На ровном месте до 10-ти лет по ч. 2 ст. 318 УК РФ...
VF812
вот глупое существо, уголовное дело себе сваяла
iphonedimona
Быдло посмело заявиться в боярские палаты. Сразу опричников призвали, и потащили те смердов на конюшню, дабы высечь.
Напомню, что великий обнуленный против принудительной вакцинации, как когда-то был против повышения пенсионного возраста. Правда, в отношении принудительной вакцинации ещё не просил отнестись с пониманием.
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