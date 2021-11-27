На проспекте Ветеранов маршрутка придавила «КИА» с невозмутимой женщиной за рулём

Авария с участием маршрутки произошла в Кировском районе Петербурга. Пострадала водитель легковушки.
видео из телеграм-канала "Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |"
Как сообщают очевидцы, 27 ноября на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова ПАЗ врезался в «КИА». Легковушкой управляла женщина-водитель. Пользователи в соцсетях обратили внимание на её невозмутимый вид.
Маршрут К-227 обслуживает «Питеравто». Директор по организации перевозок компании Роман Юренев заявил, что среди пассажиров маршрутки пострадавших нет, травмы получила женщина-водитель.