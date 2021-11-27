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На проспекте Ветеранов маршрутка придавила «КИА» с невозмутимой женщиной за рулём

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Авария с участием маршрутки произошла в Кировском районе Петербурга. Пострадала водитель легковушки.

видео из телеграм-канала "Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |"

Как сообщают очевидцы, 27 ноября на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова ПАЗ врезался в «КИА». Легковушкой управляла женщина-водитель. Пользователи в соцсетях обратили внимание на её невозмутимый вид.

Фото: фото из телеграм-канала "Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |"
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Маршрут К-227 обслуживает «Питеравто». Директор по организации перевозок компании Роман Юренев заявил, что среди пассажиров маршрутки пострадавших нет, травмы получила женщина-водитель.

Фото: фото из телеграм-канала "Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |"

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Комментарии (1)

260569221
Ф- вы зачем опять номера замазюкали??
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