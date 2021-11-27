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В Дзержинске произошел пожар со взрывами на заводе боеприпасов

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Пожар и несколько взрывов произошли утром 27 ноября на заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. По информации «Интерфакса», приоритетной версией причины произошедшего является нарушение производственного процесса в цехе по производству ацетона. В то же время источники ТАСС говорят что эпицентром взрывов был цех по производству октогена, произошло его обрушение.

По данным СМИ, пожар занял площадь в 900 квадратных метров, есть двое пострадавших. МЧС сообщает, что на данный момент открытое горение ликвидировано. «Работники предприятия выведены в безопасное место. Угрозы для жизни и здоровья людей нет. К ликвидации привлекается 87 человек и 24 единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.

В Дзержинск вылетел врио министра МЧС Александр Чуприян.

Завод имени Я. М. Свердлова специализируется на оборонной продукции, которая занимает около трети объема производства, также производит химическую продукцию и промышленные взрывчатые вещества, занимается машиностроением.

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Комментарии (3)

тов
Сталин был прав:

1. враги народа существуют.

2. У каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество.
Хауаю
"Фонтанирующие" баклажаны виноваты ?)
Владислав М
Это уже какой по счёту пожар на оборонном объекте?! Может Минобороны пора уже навести порядок и технику безопасности на своих объектах?
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