В Дзержинске произошел пожар со взрывами на заводе боеприпасов

Пожар и несколько взрывов произошли утром 27 ноября на заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. По информации «Интерфакса», приоритетной версией причины произошедшего является нарушение производственного процесса в цехе по производству ацетона. В то же время источники ТАСС говорят что эпицентром взрывов был цех по производству октогена, произошло его обрушение.



По данным СМИ, пожар занял площадь в 900 квадратных метров, есть двое пострадавших. МЧС сообщает, что на данный момент открытое горение ликвидировано. «Работники предприятия выведены в безопасное место. Угрозы для жизни и здоровья людей нет. К ликвидации привлекается 87 человек и 24 единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.