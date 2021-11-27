Парковка недели. На юге Петербурга каршеринг сделал сальто и приземлился на бетонную мусорку

Авария с участием каршерингового Renault Kaptur произошла в Московском районе Петербурга. Автомобиль продемонстрировал трюкачества в стиле каскадёров.

Как рассказали очевидцы в группе ДТП и ЧП, вечером 26 ноября на улице Орджоникидзе разогнавшийся «Рено» задел Range Rover, внедорожник от удара въехал в соседний Mitsubishi. Две полосы из трёх оказались перекрыты.



Каршеринг выскочил на тротуар, перевернулся и приземлился на бетонную мусорку. По словам очевидцев, водитель сам смог выбраться из автомобиля до приезда скорой.