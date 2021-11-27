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Из Telegram исчезли «фонтанирующий» баклажан и персик, по которому шлёпают ладонью

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Из Telegram исчез анимированный стикер баклажана, разбрасывающего семена. На это обратили внимание пользователи мессенджера в ночь на 27 ноября.

По словам основателя Telegram Павла Дурова, анимированный баклажан пришлось убрать из-за требования компании Apple. В своём канале Дуров спросил пользователей, что лучше — удаление «фонтанирующего баклажана» или полное прекращение работы Telegram на всех устройствах Apple. 62% проголосовавших выбрали второй вариант. Оживлённый эмодзи пропал также из версий мессенджера для Android и персональных компьютеров.

Также в мессенджере перестала работать анимация ещё одного стикера — персика, по которому шлёпают ладонью. Оба стикера появились в Telegram в начале ноября, «эякулирующий» баклажан стал источником мемов.

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Комментарии (5)

kоt-obormot
Ага, надо было лучше эплю отключать - дадада.
svs-57
Срочно запатентовать колесо. )
aprahka
Придурки 21 века..
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