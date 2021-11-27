В Крыму зафиксировали снижение заболеваемости коронавирусом

Суточная заболеваемость коронавирусом в Крыму за неделю снизилась более чем на 300 случаев, за последние сутки заболели 574 жителя республики, сообщил минздрав региона 27 ноября.

За 19 ноября в республике было выявлено максимальное с начала пандемии число заболевших коронавирусом — 886, затем началось снижение заболеваемости.

«За 26 ноября зарегистрировано 574 случая новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

Протестировано на коронавирус за сутки в регионе 6088 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в Крыму превысило 118 тысяч, выздоровели около 106 тысяч (в том числе 572 за последние сутки). Умерли 3536 человек, в том числе за последние сутки 25 с диагнозом COVID-19, это максимальный показатель за все время.