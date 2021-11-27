Квоты закончились, ждать новых времени нет. Годовалому Саше срочно требуется операция

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Саша Любавский, 1 год.

Врождённая деформация правой стопы.

Требуется операция. Стоимость — 190 840 рублей.

«Сын родился с деформированной ножкой — правая стопа была подогнута внутрь. Обследование выявило тяжёлую степень косолапости, и врачи начали лечение по методу Понсети. Пять месяцев Саше гипсовали правую ногу, выводя стопу в правильное положение, а в феврале удлинили ахиллово сухожилие.

Операция прошла успешно, но после лечения нужно было 23 часа в сутки носить брейсы — специальные ортопедические ботинки. Саше в них было очень неудобно, он часто капризничал и сбрасывал обувь. Видимо, поэтому через три месяца произошёл рецидив, и нам пришлось начинать лечение заново.



Сын опять прошёл все этапы гипсования, и настало время операции, но квоты на этот год в клинике, где мы лечимся, неожиданно закончились. А переносить операцию нельзя, иначе все лечение опять впустую. Нужно оплатить. Но мне самой не справиться. Я одна воспитываю троих детей, денег едва хватает. Прошу, помогите, пожалуйста!» Юлия Любавская, Ленинградская область.

Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):

«У Саши врожденная правосторонняя косолапость тяжёлой степени. Ребёнку проведено этапное гипсование, и сейчас необходимо незамедлительно провести операцию на правой стопе. Без операции есть риск полной потери результатов, достигнутых в процессе гипсования».

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/



Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

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