Байден назвал условие окончания пандемии коронавируса

Президент США Джо Байден назвал условие окончания пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 26 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По словам политика, пандемия не закончится, пока прививки не сделают по всему миру. Он заявил, что обнаружение нового штамма коронавируса подтверждает необходимость снятия ограничений на интеллектуальную собственность с вакцин.

«Новости о новом варианте [коронавируса] должны дать понять яснее, чем когда-либо ранее, что пандемия не закончится, пока вакцинация не будет глобальной», — заявил американский лидер.