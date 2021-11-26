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Байден назвал условие окончания пандемии коронавируса

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Президент США Джо Байден назвал условие окончания пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 26 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По словам политика, пандемия не закончится, пока прививки не сделают по всему миру. Он заявил, что обнаружение нового штамма коронавируса подтверждает необходимость снятия ограничений на интеллектуальную собственность с вакцин.

«Новости о новом варианте [коронавируса] должны дать понять яснее, чем когда-либо ранее, что пандемия не закончится, пока вакцинация не будет глобальной», — заявил американский лидер.

Ранее новый штамм SARS_CoV-2 уже обеспокоил экспертов ВОЗ. По данным ученых, у B.1.1.529 больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу.

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Комментарии (3)

VKuser86752872
Уже понятно, уколы - это политика, а не здравоохранение. Когда политики говорят о медицине - это напоминает концлагеря. Когда медики говорят о политике - это напоминает революцию...)
Coriander
Или кто-то лишится своих высоких постов. Нам выбирать.
Аппаратчик мокрой классификации
Бгыг! Теперь полит-ваксеры, что, обратятся в полит-антеваксеров? :)))
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