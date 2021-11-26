Новый главный тренер сборной России по баскетболу Лукич стартовал с победы в Петербурге

Победой сборной России по баскетболу завершился матч квалификации чемпионата мира — 2023 против Италии. Встреча проходила в петербургском ДС «Юбилейный» 26 ноября.
Россияне выиграли со счетом 92:78 (15:14, 22:23, 27:22, 28:19). Самыми результативными у отечественной команды стали Антон Астапкович (21 + 5 подборов + 2 передачи), Сергей Торопов (17) и Артем Комолов (12). У итальянцев лучше всего себя проявили Стефано Тонут (20 + 6 передач), Амедео Тесситоре (19 + 6 подборов) и Леонардо Канди (10).
Для тренера Зорана Лукича эта игра стала первой во главе сборной России.
Напомним, что здесь в ДС «Юбилейный» сборная России проведет второй матч квалификации ЧМ-2023 против сборной Исландии.