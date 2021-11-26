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Новый главный тренер сборной России по баскетболу Лукич стартовал с победы в Петербурге

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Победой сборной России по баскетболу завершился матч квалификации чемпионата мира — 2023 против Италии. Встреча проходила в петербургском ДС «Юбилейный» 26 ноября.

Россияне выиграли со счетом 92:78 (15:14, 22:23, 27:22, 28:19). Самыми результативными у отечественной команды стали Антон Астапкович (21 + 5 подборов + 2 передачи), Сергей Торопов (17) и Артем Комолов (12). У итальянцев лучше всего себя проявили Стефано Тонут (20 + 6 передач), Амедео Тесситоре (19 + 6 подборов) и Леонардо Канди (10).

Для тренера Зорана Лукича эта игра стала первой во главе сборной России.

Напомним, что здесь в ДС «Юбилейный» сборная России проведет второй матч квалификации ЧМ-2023 против сборной Исландии.

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Комментарии (2)

Денеб
Типичный круговорот иностранных (и весьма высокооплачиваемых!) тренеров в России: начинается с быстрой победы, а потом постепенно всё прос...рается вплоть до расторжения контракта и позорного изгнания тренера на историческую родину.....
Денеб
Победили.... Несмотря на Зорана Лукича....
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