Суд Москвы приговорил автора Telegram-канала «Устинов троллит» к 14 годам заключения в ИК строгого режима

«Устинов Александр Юрьевич признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) а также преступлений, предусмотренных ст. 163 УК РФ (вымогательство). <...> путем частичного сложения наказаний ему окончательно назначено наказание в виде четырнадцати лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в суде 26 ноября.

Пресненский суд Москвы приговорил Александра Устинова, автора Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП Дубернатора», к 14 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере и вымогательство. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Устинова также на три года лишили права заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов и каналов с использованием интернета. Отметим, его в том числе признали виновным в клевете, однако освободили от наказания из-за истечения срока давности.

Двух других фигурантов дела — Антона Старка и Ивана Бесценного — также признали виновными в мошенничестве и вымогательстве. Первому назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы, второму — длительностью 12 лет в ИК строгого режима.

Устинов месте с программистом Старком и журналистом Бесценным распространяли компромат на политиков и бизнесменов. За плату Устинов предлагал удалить неприятную информацию с подконтрольных сайтов и каналов. Его задержали в Екатеринбурге при получении денег от одного из потерпевших.

