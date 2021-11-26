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AdVita собирает 6 миллионов на лекарства для онкобольных. Нужно успеть до Нового года

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Петербургский Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») начал сбор средств на покупку лекарств для пациентов НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой. Всего необходимо 6 миллионов рублей. Успеть нужно до Нового года.

Вопрос с закупкой лекарств на новогодние праздники встаёт ежегодно.

«Под конец года ситуация с нехваткой лекарств в больницах всегда обостряется. В декабре заканчиваются препараты, купленные по гостендерам в начале года, а новые закупки поступят на отделения только к февралю. Но лечение останавливать нельзя», — говорят в фонде.

В этом году в заявке от клиники 10 наименований жизненно важных лекарств. В списке — антибиотики, иммуноглобулины, противоопухолевые и противогрибковые препараты. То есть те лекарства, которые нужны и до, и после трансплантации костного мозга, и в базовых протоколах, и для борьбы с осложнениями и инфекциями.

В НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой приезжают на лечение дети и взрослые со всей России. Ежегодно здесь проводят порядка 400 трансплантаций костного мозга.

«Давайте сделаем так, чтобы врачи и пациенты были уверены, что нужное лекарство будет в больнице и терапия не прервется», — призвали в фонде.

О том, как помочь фонду в сборе, можно узнать ЗДЕСЬ.

Благотворительный фонд AdVita с 2002 года помогает взрослым и детям с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые лечатся в больницах Санкт-Петербурга. Кроме того, фонд системно поддерживает крупные онкологические центры, прежде всего НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой. Задача фонда — сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза.

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Комментарии (1)

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