AdVita собирает 6 миллионов на лекарства для онкобольных. Нужно успеть до Нового года

«Под конец года ситуация с нехваткой лекарств в больницах всегда обостряется. В декабре заканчиваются препараты, купленные по гостендерам в начале года, а новые закупки поступят на отделения только к февралю. Но лечение останавливать нельзя», — говорят в фонде.

Петербургский Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») начал сбор средств на покупку лекарств для пациентов НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой. Всего необходимо 6 миллионов рублей. Успеть нужно до Нового года.

В этом году в заявке от клиники 10 наименований жизненно важных лекарств. В списке — антибиотики, иммуноглобулины, противоопухолевые и противогрибковые препараты. То есть те лекарства, которые нужны и до, и после трансплантации костного мозга, и в базовых протоколах, и для борьбы с осложнениями и инфекциями.



В НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой приезжают на лечение дети и взрослые со всей России. Ежегодно здесь проводят порядка 400 трансплантаций костного мозга.



«Давайте сделаем так, чтобы врачи и пациенты были уверены, что нужное лекарство будет в больнице и терапия не прервется», — призвали в фонде.



О том, как помочь фонду в сборе, можно узнать ЗДЕСЬ.

