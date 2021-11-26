Смольный измерит себе коллективный иммунитет. Сотрудников попросили предъявить QR-коды

Работников администрации Петербурга попросили отчитаться о наличии антител к COVID-19. Как стало известно «Фонтанке» 26 ноября, руководителям структурных подразделений до 7 декабря необходимо предоставить сертификаты вакцинированных и переболевших сотрудников, а также медотводы от прививки.



Требование содержится в письме главы комитета кадровой службы Андрея Михайлова от 25 ноября. Обоснование — постановление Роспотребрадзора об обязательной вакцинации, согласно которому 80% госслужащих должны завершить вакцинацию к 15 декабря, а также 121-е коронавирусное постановление.

