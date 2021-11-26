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Смольный измерит себе коллективный иммунитет. Сотрудников попросили предъявить QR-коды

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Работников администрации Петербурга попросили отчитаться о наличии антител к COVID-19. Как стало известно «Фонтанке» 26 ноября, руководителям структурных подразделений до 7 декабря необходимо предоставить сертификаты вакцинированных и переболевших сотрудников, а также медотводы от прививки.

Требование содержится в письме главы комитета кадровой службы Андрея Михайлова от 25 ноября. Обоснование — постановление Роспотребрадзора об обязательной вакцинации, согласно которому 80% госслужащих должны завершить вакцинацию к 15 декабря, а также 121-е коронавирусное постановление.

QR-коды нужно загрузить на специальный портал в виде PDF-файла, а справки в виде скана отправить на электронную почту.

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Комментарии (3)

angel of death
интересно, сколько из них окажутся купленными =)
ДуремарСПб.
У большинства поддельные конечно же,вот там суета теперь в логове зла.
тов
Спецстоловые, спецавтобаза, спецполиклиника, спецпансионаты, спецшколы, спецдетсады и вот теперь спецпрививки.
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