В Краснодарском крае арестовали пенсионера-рукоблуда, который оголился перед девочкой на остановке

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело против пенсионера, который показался перед девочкой голым и занялся рукоблудством. Его обвинили в развратных действиях и заключили под стражу.



Как рассказал РИА Новости следователь Артем Черновский 26 ноября, история произошла в октябре в Лазаревском районе Сочи. Девочка сидела на автобусной остановке, когда перед ней возник голый 67-летний житель Самарской области и начал мастурбировать. Ей удалось снять это на видео под видом телефонного звонка.



Теперь по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего) пенсионеру грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Следователи проверяют, не совершал ли он подобных выходок в прошлом.

