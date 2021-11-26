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В Краснодарском крае арестовали пенсионера-рукоблуда, который оголился перед девочкой на остановке

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В Краснодарском крае возбудили уголовное дело против пенсионера, который показался перед девочкой голым и занялся рукоблудством. Его обвинили в развратных действиях и заключили под стражу.

Как рассказал РИА Новости следователь Артем Черновский 26 ноября, история произошла в октябре в Лазаревском районе Сочи. Девочка сидела на автобусной остановке, когда перед ней возник голый 67-летний житель Самарской области и начал мастурбировать. Ей удалось снять это на видео под видом телефонного звонка.

Теперь по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего) пенсионеру грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Следователи проверяют, не совершал ли он подобных выходок в прошлом.

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Комментарии (6)

266753664
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Номер моей карты: 4890 4947 5276 1270 Заранее большое человеческое спасибо.
Nazarlik!
На остановке стояли трое: он, она и у него...
Рано на пенсию выпустили дядечку, мог бы ещё трудиться и трудиться не покладая рук.
posvol
Растление малолетних никто не отменял
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