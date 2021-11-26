Пропавший огонь, вода и общие трубы. Многодетной семье в Петербурге отключили газ из-за чужих долгов

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов Поделиться Поделиться







Многодетная семья в Петроградском районе в середине недели осталась без горячей воды и возможности готовить еду. «У меня пять детей, все несовершеннолетние, младшему только исполнилось четыре месяца. В итоге ни приготовить, ни помыться нормально, у нас колонка», — рассказала «Фонтанке» Наталья Григоренко.

Отключить от газа одну из квартир на Лизы Чайкиной, 21, потребовало ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» из-за долга. Соответствующее письмо поступило в обслуживающую организацию «Петербурггаз», ее специалисты выехали на адрес и прекратили подачу в квартиру должника. Только вот через нее проходит транзитная труба, которая также питает соседей, поэтому за компанию газа лишилась и они. «Мы платим исправно и задолженности не имеем, но почему-то из-за долгов человека страдать должна наша семья», — негодует Наталья.



Квартира должника, пусть Григоренко и живут с ним через стенку, находится и вовсе в другой парадной. Как уточнили в «Газпроме», жилец не платил два года, набежало 10 тысяч рублей. «Поставщик газа не располагает информацией о технических характеристиках внутридомовых газопроводов, поскольку домовые и квартирные сети находятся в ведении газораспределительной организации», — добавили там. По словам Натальи, специалисты в обслуживающей организации предлагали ей самой погасить долг соседа, чтобы забыть о проблемах. Семья на «унижение» пойти не готова, к тому же не факт, что после одного такого раза это не превратится в постоянное «обязательство».

Свое возмущение женщина направила в адрес «Петербурггаза», работники компании на следующий день вернулись на место и убедились, что отключили все же транзитную трубу. Подачу было решено восстановить, но для этого предстояло ее проверить. К газопроводу подключили манометр, закачали воздух под давлением и ахнули — утечка. «Это может быть как повреждение на газопроводе, так и открытые конфорки», — сказали в «Петербурггазе». Наталья склоняется к последнему. «Сосед открыл их, чтобы нам ничего не вернули. Ему много не надо, часто уезжает. А мы нуждаемся в газе постоянно. Наша семья ему не нравится. Дети шумят, он стучит в стенку, но с пятью детьми тишины все равно не добиться. Возможно, он нас так выживает», — заявляет она.



Чтобы вернуть газоснабжение, предстояло проверить квартиру должника и понять, где утечка, но на порог он газовщиков не пустил. Из-за запертой двери доносилась брань и прочие выражения несогласия. Переговоры шли целый день. К ночи мужчина подобрел и впустил специалистов. Повреждений на газопроводе не оказалось, и трубу вновь наполнили газом, но, как считают Григоренко, это ненадолго.

«Это происходит уже не первый раз. Мы не хотим постоянно находиться из-за соседа в таком стрессе, не иметь элементарных бытовых условий», — сказала женщина. Наталья обратилась в «Петербурггаз» с заявлением, в котором сообщила, что не имеет задолженностей, а необоснованное отключение нарушает права ее семьи. «Прошу в кратчайшие сроки организовать независимую подачу газа для предупреждения повторной ситуации», — сообщается в нем. Копию обращения она направила в прокуратуру и органы опеки. В случае отсутствия реакции женщина не исключает, что обратится в суд.

Подобные ситуации не новость для Петроградского района. «Это случается в старом фонде, потому что большинство домов дореволюционные и нет типовой застройки. Каждый дом имеет разный конструктив, поэтому и коммуникации проложены по индивидуальному решению. Типовые схемы практически не встречаются», — сказал гендиректор районного ЖКС-2 Валерий Разгулов.



Как предполагает член общественного совета ЖКХ при вице-губернаторе Санкт-Петербурга Кирилл Захарян, труба могла быть проложена в бывшей коммунальной квартире, которую потом поделили на две. По его словам, если по доброй воле человек не пускает сотрудников проверить оборудование, чтобы потом возобновить газоснабжение, то просто так к нему не зайти. Можно потребовать доступа через суд, но пока иск рассмотрят, а решение вступит в силу — пройдет больше года.

«Была похожая ситуация, в суде я представлял ТСЖ дома. Женщина установила у себя электрическую плиту, а через ее квартиру шла газовая труба к соседям, ей это не нравилось. Она обратилась в «Петербурггаз», сообщила, что у нее авария, специалисты приехали и отключили. А пока все было отключено, она взяла и перерезала трубу. Точно так же многодетная семья в соседях осталась без газа. Добивался полтора года, чтобы попасть к ней в жилье и восстановить газоснабжение соседней квартиры хотя бы по временной схеме. Но до сих пор не можем исполнить решение суда, чтобы пустить уже по постоянной схеме на капитальной трубе», — сказал он.



Избежать в дальнейшем отключений из-за соседа можно — надо провести отдельную трубу. Но отсоединиться не так-то просто. Нужно пройти несколько этапов, уйдет не только много времени, но и денег. Порядок такой: первое — провести обследование, которое можно запросить на сайте «Петербурггаза». Специалисты примут заявку и выдадут технические условия. Второе — заказать проект нового газопровода по этим техническим условиям у специализированной организации. После этого начинается третий этап. Если проектом предполагаются изменения, которые нужно будет внести в технический паспорт, то его необходимо согласовать в районной межведомственной комиссии. Если нет — то только с «Петербурггазом». Когда будет получено одобрение — найти соответствующего подрядчика и приступить к строительно-монтажным работам согласно проекту. По завершении работ на адрес, если это требуется, нужно пригласить МВК. Затем все имеющиеся документы по объекту компания-подрядчик направляет в «Петербурггаз» для последующего подключения.



Заниматься этим, как и оплачивать все процедуры, должен сам собственник, который собирается разделить коммуникации с соседней квартирой. «Если дом — памятник архитектуры, то дело будет сложнее. Необходимо проанализировать возможность подачи с той или иной стороны, сделать историко-культурную экспертизу, согласовать проект и реализовать его. С той квартирой нам насчитали 600–700 тысяч рублей», — рассказал Захарян. Он предположил, что если дом не памятник, то работы обойдутся примерно в 400 тысяч рублей. Дом № 21 по Лизы Чайкиной 1912 года постройки, памятником не является, но это ситуацию не спасает. Такую сумму, как признаются Григоренко, они не потянут.

От подготовки проекта до завершения самих работ, как сообщил «Фонтанке» собеседник, знакомый с ситуацией, пройдет около двух лет. Чаще всего люди просто не доходят до финала процедуры и отступаются на полпути.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

