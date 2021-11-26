ВЦИОМ: Больше половины россиян одобряют массовую вакцинацию от COVID-19

Более половины россиян (55%) положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, причем этот процент выше в Москве (63%) и Петербурге (64%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые публикует 26 ноября ВЦИОМ.



Примерно треть (32%) граждан к прививочной кампании относится отрицательно, а 9% — безразлично. Вопрос об обязательной вакцинации большинства работающих в сфере услуг в ряде регионов России собрал примерно такое же соотношение мнений.



Две трети опрошенных (65%) согласились, что привитые могут заболеть коронавирусом, но перенесут его гораздо легче, причем так считают 70% петербуржцев. 27% от общего числа респондентов не разделяют это мнение. Также более половины россиян верят, что вакцинированные умирают от коронавируса намного реже.

