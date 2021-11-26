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ВЦИОМ: Больше половины россиян одобряют массовую вакцинацию от COVID-19

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Более половины россиян (55%) положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, причем этот процент выше в Москве (63%) и Петербурге (64%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые публикует 26 ноября ВЦИОМ.

Примерно треть (32%) граждан к прививочной кампании относится отрицательно, а 9% — безразлично. Вопрос об обязательной вакцинации большинства работающих в сфере услуг в ряде регионов России собрал примерно такое же соотношение мнений.

Две трети опрошенных (65%) согласились, что привитые могут заболеть коронавирусом, но перенесут его гораздо легче, причем так считают 70% петербуржцев. 27% от общего числа респондентов не разделяют это мнение. Также более половины россиян верят, что вакцинированные умирают от коронавируса намного реже.

«Почти две трети россиян (64%) согласны с мнением, что призывать людей отказаться от вакцинации — значит подвергать их жизнь и здоровье опасности (68% среди жителей Москвы, 69% среди жителей Санкт-Петербурга), 27% россиян так не считают», — говорится в тексте.

Отмечается, что в опросе поучаствовали 800 петербуржцев, 1 000 москвичей и 1 600 жителей других городов России.

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Комментарии (34)

aborigenSPB
Одно радует, что людей живущих не в средневековье и не в сетях, проповедующих средневековое невежество - меньшинство!
Для тех, кто не понял: есть наука, требующая напряжения ума, а есть соцсети, где парнокопытные приобретают мнение пастуха без всякого напряга:((
drakon1984
Ложь - наглая ложь - чудовищная ложь - статистика - статистика ВЦИОМа.
Memory17
ВЦИОМ известная подстилка, но даже по их данным 45%! этого не одобряют.
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