Голодные петербуржцы сообщают о сбое в приложении «Самокат»

Сбой в работе приложения службы доставки продуктов «Самокат» фиксируют жители Петербурга. После трёх часов дня 26 ноября сделать заказ невозможно, сообщают пользователи.
Жалуются на проблему и москвичи. Служба технической поддержки в ответ просит немного потерпеть.
«Здравствуйте. У нас произошел технический сбой. Специалисты уже стараются исправить проблему. Скоро приложение снова заработает, и будем готовы принимать заказы. Простите за неудобства. Как только устраним всё, обязательно напишем», — пообещали в «Самокате».