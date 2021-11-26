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Голодные петербуржцы сообщают о сбое в приложении «Самокат»

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Сбой в работе приложения службы доставки продуктов «Самокат» фиксируют жители Петербурга. После трёх часов дня 26 ноября сделать заказ невозможно, сообщают пользователи.

Жалуются на проблему и москвичи. Служба технической поддержки в ответ просит немного потерпеть.

«Здравствуйте. У нас произошел технический сбой. Специалисты уже стараются исправить проблему. Скоро приложение снова заработает, и будем готовы принимать заказы. Простите за неудобства. Как только устраним всё, обязательно напишем», — пообещали в «Самокате».

Фото: «Фонтанка.ру»
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Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (7)

Дмитрий_1111
таджики бастуют же. в новостях говорили
Avs7153
Я раньше думал, самокат - это чтобы похудеть...
Mikkä Kårhunen
национальная трагедия,таджик на велике не сможет привезти просроченную еду
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