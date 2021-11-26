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Суд в Москве решил запретить контент блогеров, призывавших лихачить на машинах без номеров

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Таганский райсуд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры, которая просила запретить публикации троих блогеров. Они призывали ездить на машинах без номеров, чтобы уклоняться от ответственности за нарушения.

Как сообщает 26 ноября пресс-служба ведомства, в аккаунтах публиковали примеры нарушений ПДД и призывали пользователей поступать так же. Кроме того, эти блогеры достаточно популярны: имеют 2,1 миллиона, 460 тысяч и 55,1 тысячи подписчиков.

«Распространение такой информации, поощрение и призывы к совершению административных правонарушений в области безопасности дорожного движения способствуют нарушению правил дорожного движения, несут прямую угрозу безопасности государства, жизни и здоровью участников дорожного движения», — отмечают в прокуратуре.

Как уточняет РИА Новости, речь идет об аккаунтах в Instagram. По данным ТАСС, одной из запрещенных стала страница блогера Енилеева.

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