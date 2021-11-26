Около 80% покупателей жилья в новостройках изначально рассматривают только первичный рынок

В опросе принимали участие жители готовых ЖК, а также покупатели квартир в строящихся домах класса «комфорт» и «бизнес». По итогам опроса, 80% респондентов заявили, что при выборе жилья ориентировались только на новостройки. Причем чем старше был опрошенный, тем чаще он предпочитал квартиру в новом доме.

Как поясняют аналитики, причин тому несколько. Прежде всего, предложения на вторичном рынке не попадают под программу субсидированной ипотеки. Если средняя ставка на вторичном рынке составляет 8,5%, то квартиру от застройщика можно купить по ставке от 1,3%. Также большинство привлекает тот факт, что в квартире до них никто не жил. Покупатель будет первым и единственным владельцем жилплощади, можно быть уверенным, что за квартирой не числится никаких долгов, нет каких-либо не выписанных родственников продавца и т. д. В свою очередь, при покупке «вторички» необходимо не только проверить все нюансы, но и согласовать документы, договориться о форме оплаты — все это рекомендовано проводить с помощью хороших специалистов, чьи услуги небесплатны. На первичном рынке компании работают в рамках стандартных документов и процедур. Дополнительную экспертизу проводят банки при выдаче ипотеки.



Еще одним фактором стало наличие ремонта — квартиры на вторичном рынке зачастую продаются со старым ремонтом, тогда как в новостройках жилье выводят на рынок с чистовой отделкой.

