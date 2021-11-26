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В прокат выходит «Дом Gucci» Ридли Скотта

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2 декабря в российский прокат выходит «Дом Gucci» (18+), уже второй за месяц новый фильм Ридли Скотта, живого классика мирового кино, автора «Бегущего по лезвию» и «Чужого». Скотт решил рассказать одну из самых скандальных историй девяностых — громкого убийства главы легендарного модного дома Маурицио Гуччи.

Фото: universalpictures.ru/
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Режиссер собрал суперзвездный состав: главную роль сыграл Адам Драйвер, его жену (и по совместительству организатора убийства) — Леди Гага, его отца — Джереми Айронс, основателя бизнеса и главу династии — Аль Пачино.

Фото: universalpictures.ru/
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Кроме того, здесь появился еще и Джаред Лето, который для образа толстяка и скандалиста Паоло Гуччи изменился буквально до полной неузнаваемости. В общем, суперзвезды разыгрывают полную драматизма историю под руководством живого классика — номер почти беспроигрышный. Впрочем, если учесть провал предыдущей работы Скотта, совсем недавней «Последней дуэли», — и на старика бывает проруха.

Иван Чувиляев

Фото: universalpictures.ru/
Фото: universalpictures.ru/

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