В прокат выходит «Дом Gucci» Ридли Скотта

2 декабря в российский прокат выходит «Дом Gucci» (18+), уже второй за месяц новый фильм Ридли Скотта, живого классика мирового кино, автора «Бегущего по лезвию» и «Чужого». Скотт решил рассказать одну из самых скандальных историй девяностых — громкого убийства главы легендарного модного дома Маурицио Гуччи.
Режиссер собрал суперзвездный состав: главную роль сыграл Адам Драйвер, его жену (и по совместительству организатора убийства) — Леди Гага, его отца — Джереми Айронс, основателя бизнеса и главу династии — Аль Пачино.
Кроме того, здесь появился еще и Джаред Лето, который для образа толстяка и скандалиста Паоло Гуччи изменился буквально до полной неузнаваемости. В общем, суперзвезды разыгрывают полную драматизма историю под руководством живого классика — номер почти беспроигрышный. Впрочем, если учесть провал предыдущей работы Скотта, совсем недавней «Последней дуэли», — и на старика бывает проруха.
Иван Чувиляев