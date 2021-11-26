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Вратарь «Зенита» Крицюк выбыл на 2–3 месяца из-за травмы

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Стали известны подробности травмы вратаря футбольного клуба «Зенит» Станислава Крицюка. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды 26 ноября, голкиперу, получившему повреждение в матче с «Ювентусом», провели лечебно-диагностическую артроскопию правого коленного сустава.

Процедура прошла в одной из немецких клиник. В ближайшее время вратарь присоединится к команде и будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба «Зенита».

Ориентировочные сроки восстановления составят 2–3 месяца. Голкипер в том числе пропустит игру с «Челси», которая состоится 8 декабря в Петербурге.

Напомним, что матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит» проходил в Турине 2 ноября. Петербуржцы уступили со счетом 2:4.

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