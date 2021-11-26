Трех человек, в том числе четырехлетнюю девочку, сбили утром спешащие на работу автомобилисты в Петербурге

Женщину с ребенком, которые переходили дорогу в Калининском районе на зеленый, сбил летящий «Хендэ».
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД 26 ноября, около девяти утра легковой автомобиль, за рулем которого была 60-летняя жительница Петербурга, поворачивал с проспекта Науки на улицу Обручева. «Хендэ» сбил на пешеходном переходе 30-летнюю женщину и 4-летнего ребенка, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.
Пострадавших увезли в больницы: женщину в тяжелом состоянии, девочку — в среднем.
А за полтора часа до этого, в 7:22, у дома 63 по Суворовскому проспекту легковой автомобиль сбил 53-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали. Медики оценили его состояние как средней тяжести. За рулем легкового автомобиля был 30-летний мужчина.