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Трех человек, в том числе четырехлетнюю девочку, сбили утром спешащие на работу автомобилисты в Петербурге

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Женщину с ребенком, которые переходили дорогу в Калининском районе на зеленый, сбил летящий «Хендэ».

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД 26 ноября, около девяти утра легковой автомобиль, за рулем которого была 60-летняя жительница Петербурга, поворачивал с проспекта Науки на улицу Обручева. «Хендэ» сбил на пешеходном переходе 30-летнюю женщину и 4-летнего ребенка, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавших увезли в больницы: женщину в тяжелом состоянии, девочку — в среднем.

А за полтора часа до этого, в 7:22, у дома 63 по Суворовскому проспекту легковой автомобиль сбил 53-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали. Медики оценили его состояние как средней тяжести. За рулем легкового автомобиля был 30-летний мужчина.

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Комментарии (6)

265859866
Что-то на зебры и пешеходов на них водители совсем перестали реагировать.........
Параллакс
Лишать прав надолго без права восстановления, а также привлекать к ответственности тех, кто права продавал, если такое будет установлено и доказано.
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