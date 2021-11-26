В Псковской области нашли, куда перебираются корпоративы. QR-коды доберутся до бань

Так, с 20 декабря по 9 января систему QR-кодов распространят на бани и сауны. «Проводя контрольные мероприятия, мы увидели, что, к сожалению, именно туда из общепита переехали корпоративы, которые запрещено проводить в общепите. Это создает новые риски распространения заболеваемости. После новогодних праздников эту меру отменим», — пояснил Ведерников.

Псковская область остается в десятке регионов в России с наиболее высокими эпидпоказателями. Как заявил 26 ноября губернатор региона Михаил Ведерников, из-за этого требуется введение дополнительных ограничений.

Кроме того, в Пустошкинском и Пушкиногорском районах области фиксируют существенное повышение заболеваемости. Ни в одном из проверенных заведений общепита не требовали QR-код от посетителей.



«Если с сегодняшнего дня не будет обеспечен полный порядок и контроль, то мы закроем сферу общественного питания в этих двух районах на неопределённый срок без каких-либо компенсаций. И, конечно, за уже выявленные нарушения предприятия получат максимальные штрафы», — заявил губернатор.



На две недели в этих районах Псковской области запрещаются все массовые мероприятия, а учреждения допобразования и спортшколы переходят на дистант.

