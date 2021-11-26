iPhone загорелся прямо в руках у петербурженки. Это редкость даже для старых телефонов

Смартфон компании Apple модели iPhone 5s самоликвидировался в руках у петербурженки. Эксперты отмечают, что такое бывает очень редко.

«Сегодня сгорел iPhone 5 моей мамы, прямо у неё в руках. Нагрелся, стал издавать странные звуки, воспламенился. Пришлось тушить в раковине», — рассказала в соцсетях в ночь на 26 ноября петербурженка Юлия. По её словам, обошлось без серьёзных травм, женщина испытала сильный шок и обожгла пальцы.



«Такое редко бывает. Даже если речь идёт о старых телефонах», — сообщил «Фонтанке» глава ИАА Telecom Daily Денис Кусков. По его оценке, сейчас на руках у россиян несколько сотен тысяч iPhone 5 и 5s. Они выпускались с 2013 по 2016 год.

