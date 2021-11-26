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iPhone загорелся прямо в руках у петербурженки. Это редкость даже для старых телефонов

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Смартфон компании Apple модели iPhone 5s самоликвидировался в руках у петербурженки. Эксперты отмечают, что такое бывает очень редко.

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«Сегодня сгорел iPhone 5 моей мамы, прямо у неё в руках. Нагрелся, стал издавать странные звуки, воспламенился. Пришлось тушить в раковине», — рассказала в соцсетях в ночь на 26 ноября петербурженка Юлия. По её словам, обошлось без серьёзных травм, женщина испытала сильный шок и обожгла пальцы.

«Такое редко бывает. Даже если речь идёт о старых телефонах», — сообщил «Фонтанке» глава ИАА Telecom Daily Денис Кусков. По его оценке, сейчас на руках у россиян несколько сотен тысяч iPhone 5 и 5s. Они выпускались с 2013 по 2016 год.

Iphone 5s — самая старая модель Apple, которая до недавних пор поддерживалась компанией и пользовалась iOS 12. Однако месяц назад, 25 октября, вышла новая версия операционной системы iOS 15, в которой поддержки iPhone 5s уже нет.

На «Авито» сейчас можно найти почти 2500 объявлений о продаже Iphone 5 в Петербурге и Ленобласти. Из них 1400 приходятся на модель 5s.

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Комментарии (4)

Andrew_SWH
Тушить литий водой в раковине... Охохо.
Vadson
Скорее всего никаких оргинальных запчастей в этом 10-ти летнем айфоне уже не было.

Горит чаще всего из-за левых китайских аккумов
Карабас Барабас
Самоликвидировался? Не выдержал житья с хозяйкой и совершил суицид?
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