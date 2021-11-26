FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -3
74.60р83.68р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Камеры сняли, как водитель «Шкоды», уезжая со штрафстоянки на Выборгском шоссе, пальнул в сторожа на прощание

7
Печать

Забирая свою машину со спецстоянки, житель Петербурга не сдержал эмоции и выстрелил из «Патриота» в сторожа.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 26 ноября, на площадку у дома 200 по Выборгскому шоссе «Шкоду Октавию» 43-летнего жителя Петербурга эвакуировали из-за неправильной парковки.

Камеры на штрафстоянке сняли, как сторож открывает для автомобиля ворота, «Шкода» подъезжает к ним, после чего возникает яркая вспышка в области пояса сотрудника.

Пресс-служба НУ МВД по СПб и ЛО

Как отмечают в главке, мужчина не пострадал. Автомобилист промахнулся.

«Фонтанка» писала, что по подозрению в стрельбе водителя задержали в парадной дома на улице Фёдора Абрамова, где он живет. На счету мужчины несколько десятков штрафов за последние годы за нарушение ПДД.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Вотэтода
Территория штрафстоянки выглядит крайне убого, грязь и вода.
Убогим владельцам не хватает денег хотя бы на несколько машин гравия? Хотя о чем я, скотобаза неистребима...
Laska77
житель Петербурга :))) ясно, что не дядя Петя Иванов
bobolan
просто процедура получения машины со штраф. стоянки такая скотская, что нервы и не выдерживают
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний