Камеры сняли, как водитель «Шкоды», уезжая со штрафстоянки на Выборгском шоссе, пальнул в сторожа на прощание

Забирая свою машину со спецстоянки, житель Петербурга не сдержал эмоции и выстрелил из «Патриота» в сторожа.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 26 ноября, на площадку у дома 200 по Выборгскому шоссе «Шкоду Октавию» 43-летнего жителя Петербурга эвакуировали из-за неправильной парковки.
Камеры на штрафстоянке сняли, как сторож открывает для автомобиля ворота, «Шкода» подъезжает к ним, после чего возникает яркая вспышка в области пояса сотрудника.
Пресс-служба НУ МВД по СПб и ЛО
Как отмечают в главке, мужчина не пострадал. Автомобилист промахнулся.
«Фонтанка» писала, что по подозрению в стрельбе водителя задержали в парадной дома на улице Фёдора Абрамова, где он живет. На счету мужчины несколько десятков штрафов за последние годы за нарушение ПДД.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.