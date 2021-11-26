Камеры сняли, как водитель «Шкоды», уезжая со штрафстоянки на Выборгском шоссе, пальнул в сторожа на прощание

Забирая свою машину со спецстоянки, житель Петербурга не сдержал эмоции и выстрелил из «Патриота» в сторожа.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 26 ноября, на площадку у дома 200 по Выборгскому шоссе «Шкоду Октавию» 43-летнего жителя Петербурга эвакуировали из-за неправильной парковки.



Камеры на штрафстоянке сняли, как сторож открывает для автомобиля ворота, «Шкода» подъезжает к ним, после чего возникает яркая вспышка в области пояса сотрудника.