Петербургские приложения прикроют облаком от кибератак

Облачный сервис «MTS WAF Premium» предназначена для средних и крупных компаний, бизнес которых связан с работой клиентских веб-приложений. Он обеспечивает комплексную защиту от кибератак: анализирует потенциальные уязвимости, мониторит угрозы и реагирует на них круглосуточно, поддерживает работу системы. Решение защищает от кражи персональных данных и денежных средств пользователей, нарушения работоспособности и подмены веб-страниц, проникновения в ИТ-инфраструктуру. При этом неважно, где размещаются защищаемые сервисы — на собственных ресурсах клиента, в облаке МТС или на платформах других провайдеров.

Комплексные сервисы по многоуровневой защите веб-приложений запустил облачный провайдер #CloudMTS совместно с компанией BI.ZONE. Это одно из первых подобных предложений на российском рынке.

Ожидается, что это предложение будет востребовано в сфере e-commerce, банками, страховыми организациями, предприятиями ЖКХ и ТЭК, которые взаимодействуют с потребителями через личные кабинеты и сервисы интернет-продаж. Представители госсектора смогут обезопасить интернет-ресурсы, которые используются для предоставления услуг населению.



Компании и госструктуры смогут не настраивать киберзащиту сайтов и мобильных приложений вручную и минимум вдвое сэкономить — по сравнению с использованием собственных сил. Во-первых, им не нужно будет закупать и обслуживать оборудование, на котором разворачивается сервис. Во-вторых, клиенты оптимизируют расходы на администрировании: специалисты BI.ZONE будут самостоятельно формировать индивидуальные политики защиты, круглосуточно следить за инцидентами и реагировать на них.



Новый сервис построен на основе технологий BI.ZONE и виртуальной инфраструктуры облака МТС. В облаке провайдера развернута отказоустойчивая сеть фильтрации, которая блокирует атаки и собирает статистику по трафику. Она способна ежесекундно обрабатывать сотни тысяч внешних запросов к сайтам клиентов. Если в них содержатся следы кибератаки, то трафик помечается как зловредный и блокируется, не достигая веб-приложения клиента.

