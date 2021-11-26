Мать-наркоманка, оставившая младенца на чердаке в Колпино, готовится предстать перед судом

Прокуратура Колпинского района утвердила обвинительное заключение в отношении 22-летней женщины, которая родила ребенка, положила в пакет и унесла на чердак, как мусор. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре 26 ноября.



В ходе расследования было установлено, что смерть новорожденного наступила из-за родовой травмы, которой можно было избежать, обратись мать за медицинской помощью. Однако во время родов женщина находилась в состоянии наркотического опьянения. После появления на свет мальчика она подумала, что тот не жизнеспособен, и избавилась от него.

