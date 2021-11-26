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Мать-наркоманка, оставившая младенца на чердаке в Колпино, готовится предстать перед судом

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Прокуратура Колпинского района утвердила обвинительное заключение в отношении 22-летней женщины, которая родила ребенка, положила в пакет и унесла на чердак, как мусор. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре 26 ноября.

В ходе расследования было установлено, что смерть новорожденного наступила из-за родовой травмы, которой можно было избежать, обратись мать за медицинской помощью. Однако во время родов женщина находилась в состоянии наркотического опьянения. После появления на свет мальчика она подумала, что тот не жизнеспособен, и избавилась от него.

Пакет с трупом малыша через несколько дней обнаружила на чердаке дворник и, не заглядывая, вынесла на помойку. Мать погибшего удалось найти лишь спустя полгода.

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