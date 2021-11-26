У Ладожского вокзала водитель «Тойоты» стрелял по машине, которая его обогнала. Второй автомобилист отбивался яйцами

Полиция Красногвардейского района задержала 30-летнего бизнесмена, который стрельбой выразил недовольство обогнавшему его автомобилисту.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 ноября, накануне около половины пятого дня в единую службу спасения 112 обратился 38-летний петербуржец. Он сообщил, что у дома 8 в районе площади Карла Фаберже водитель автомобиля «Тойота Авенсис» выстрелил в сторону его машины. Но, по счастливой случайности, не попал.



Как рассказал нашему изданию пострадавший, он двигался на своем автомобиле «Тойота Исис» в районе Ладожского вокзала, когда увидел остановившийся у «лежачего полицейского» «Авенсис». Водитель машины при этом что-то смотрел в телефоне. Петербуржец обогнал его и поехал медленно в пробке дальше. В какой-то момент он увидел, что «Авенсис» догнал его «Исис» и едет рядом. Когда он повернулся, то увидел, что водитель «Тойоты» наставил на него пистолет.

