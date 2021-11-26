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У Ладожского вокзала водитель «Тойоты» стрелял по машине, которая его обогнала. Второй автомобилист отбивался яйцами

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Полиция Красногвардейского района задержала 30-летнего бизнесмена, который стрельбой выразил недовольство обогнавшему его автомобилисту.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 ноября, накануне около половины пятого дня в единую службу спасения 112 обратился 38-летний петербуржец. Он сообщил, что у дома 8 в районе площади Карла Фаберже водитель автомобиля «Тойота Авенсис» выстрелил в сторону его машины. Но, по счастливой случайности, не попал.

Как рассказал нашему изданию пострадавший, он двигался на своем автомобиле «Тойота Исис» в районе Ладожского вокзала, когда увидел остановившийся у «лежачего полицейского» «Авенсис». Водитель машины при этом что-то смотрел в телефоне. Петербуржец обогнал его и поехал медленно в пробке дальше. В какой-то момент он увидел, что «Авенсис» догнал его «Исис» и едет рядом. Когда он повернулся, то увидел, что водитель «Тойоты» наставил на него пистолет.

«Я сначала притормозил от неожиданности. Он меня объехал и уткнулся в пробку. Я немного ошалел и, наверно, от неожиданности уже сам догнал его и стал кричать, мол, ты что делаешь? Он опять достал пистолет и выстрелил. Но не попал. У меня на сиденье лежал десяток яиц, и я несколько штук в него бросил», — рассказывает пострадавший.

Потом мужчина позвонил в 112 и рассказал о произошедшем, назвав номер машины стрелка.

Водителя «Авенсиса» задержали и доставили в отдел полиции. У него изъяли пневматический пистолет «Глетчер». После чего отпустили под обязательство о явке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

VKuser466047967
Мужик оказался с яйцами ))) Хотя , честно говоря, яйцами отбиваться очень тяжело...
Skrepy
на переднем сиденье лежали яйца ? Пусть эту сказочку рассказывает детишккам
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