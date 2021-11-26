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Полиция нашла того, кто мог убить мужчину с улицы Лётчика Пилютова. Чулки в деле не участвовали

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Оперативники уголовного розыска задержали в Петербурге того, кто мог убить 58-летнего жителя улицы Лётчика Пилютова. Его тело соседка случайно нашла в квартире тремя днями ранее.

Как стало известно «Фонтанке» 26 ноября, накануне в изолятор был помещен 45-летний петербуржец. Следствие полагает, что именно он поздней ночью вторника в ходе конфликта пару раз ударил в живот собственника квартиры, от чего тот скончался. Экспертиза установила, что мужчина умер от разрыва печени и последующей кровопотери.

Уголовное дело переквалифицировано со статьи «Убийство» на статью о причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть. По данным «Фонтанки», в отношении задержанного трижды возбуждались уголовные дела о хулиганстве, краже и угрозе убийством. Но каждый раз их прекращали за примирением сторон. С августа 2021 года фигурант находится под подпиской о невыезде по делу об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.

23 ноября жительница дома на улице Лётчика Пилютова заметила, что у соседа в квартире не закрыта дверь. Она вошла и увидела мужчину, истекающего кровью. Следственно-оперативная группа отправила труп на экспертизу, также с места преступления были изъяты чулки на резинке.

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Комментарии (5)

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допримерялись
zlopopik
Ну а чулки-то тут при чем? Для пикантности?
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