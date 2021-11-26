Полиция нашла того, кто мог убить мужчину с улицы Лётчика Пилютова. Чулки в деле не участвовали

Оперативники уголовного розыска задержали в Петербурге того, кто мог убить 58-летнего жителя улицы Лётчика Пилютова. Его тело соседка случайно нашла в квартире тремя днями ранее.



Как стало известно «Фонтанке» 26 ноября, накануне в изолятор был помещен 45-летний петербуржец. Следствие полагает, что именно он поздней ночью вторника в ходе конфликта пару раз ударил в живот собственника квартиры, от чего тот скончался. Экспертиза установила, что мужчина умер от разрыва печени и последующей кровопотери.

