Младенец сидел в машине, пока мама была в салоне красоты. Полицейские вызывали её, но она не стала прерывать процедуру

Как сообщает 26 ноября УМВД по Камчатскому краю , очевидцы рассказали, что на улице Абеля в Петропавловске-Камчатском в припаркованном автомобиле долгое время находится маленький ребёнок без взрослых. Сотрудники полиции немедленно выехали на место. И действительно, нашли «Митсубиши Аутлендер», в котором на заднем сиденье в автокресле находился маленький мальчик.

Почти три часа провёл в машине годовалый ребёнок, пока его 34-летняя мать была в салоне красоты. Полицейские пытались найти её, но в итоге не выдержали и решили разбить окно, чтобы вызволить малыша. Женщина привлечена к административной ответственности.

Полицейские несколько раз включали сигнализацию на машине, чтобы привлечь внимание водителя. Но напрасно. В итоге полицейские решили разбить стекло двери. И в этот момент к ним подошла 34-летняя гражданка — мать ребенка. Она объяснила, что была в салоне красоты, автомобильную сигнализацию слышала, но не выходила, так как не могла прервать косметическую процедуру.



«В общей сложности мальчик 2020 года рождения оставался в автомобиле один без присмотра 2 часа 50 минут», — отмечается в сообщении.



В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении, по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). УМВД напоминает, что в такой ситуации родители могут быть привлечены к юридической ответственности.



Родители часто забывают, что любой автомобиль, даже с выключенным двигателем, — источник повышенной опасности. Оставленные в салоне ребёнок или животное могут перегреться или замёрзнуть. Температура в Петропавловске-Камчатском сейчас составляет около 0 градусов.

