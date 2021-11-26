В Петербурге по-прежнему плюс и мокрый снег. В выходные будет по-другому

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 ноября будет преимущественно облачно. Осадки, местами небольшие: дождь, мокрый снег, снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток — плюс 1–3 градуса. На дорогах сложная обстановка, местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.



По прогнозу «Яндекса», в пятницу в Петербурге выпадет 5,1 мм осадков. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день бывает паcмурно, от минус 5 до плюс 2 градусов. Самое холодное 26 ноября выдалось в 1965 году, минус 22, а самое тёплое — в 1986 году, плюс 10. Сегодняшняя аномалия — ночные плюс 3 градуса. Это повышенное значение для конца осени.

