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В Петербурге по-прежнему плюс и мокрый снег. В выходные будет по-другому

Сырая и относительно тёплая погода в пятницу сохранится в Северной столице. Суббота лучше подойдёт для прогулок, а воскресенье ожидается более снежным.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 ноября будет преимущественно облачно. Осадки, местами небольшие: дождь, мокрый снег, снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток — плюс 1–3 градуса. На дорогах сложная обстановка, местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

По прогнозу «Яндекса», в пятницу в Петербурге выпадет 5,1 мм осадков. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день бывает паcмурно, от минус 5 до плюс 2 градусов. Самое холодное 26 ноября выдалось в 1965 году, минус 22, а самое тёплое — в 1986 году, плюс 10. Сегодняшняя аномалия — ночные плюс 3 градуса. Это повышенное значение для конца осени.

А вот в выходные столбик термометра опустится ниже нуля. В субботу, 27 ноября, СЗ УГМС предсказывает минус 4–6 ночью и минус 1–3 днём. Небо может проясняться, осадков не ожидается. В воскресенье пойдёт снег. Все ближайшие дни на дорогах местами гололедица.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (4)

262224921
Утомили уже эти прогнозники. По моему самая бесполезная служба.
Mil Muertes
О! Это "солевая" дорожка на фото? Интересно будет для "некоторых" )))))
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