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В центре для иностранцев в Польше темпераментные мигранты бунтовали и требовали свободы

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Мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев в польском Венджине. Об этом 25 ноября сообщила радиостанция RMF FM.

По данным медиа, несколько сотен человек вышли из зданий и испортили часть оборудования.

«Мужчины разбили окна в центре. Они скандировали «Свободу» и кричали, что конечной точкой их путешествия в Европе является Германия», — отмечает радиостанция.

На площадь перед зданием вынесли мусорные баки и шкафы. Кроме того, мигранты пытались сломать забор. Пресс-секретарь пограничной службы лейтенант Анна Михальская заявила, что ситуация находится под контролем.

К месту происшествия вызвали полицейских, дополнительных пограничников и бригаду пожарных.

«Продолжаются переговоры, направленные на то, чтобы успокоить нервничающих иностранцев, но, учитывая их темперамент, это нелегко», — сообщила пресс-секретарь Надоджанского отдела пограничной службы Иоанна Конечняк.

В данном центре на территории полигона в Венджине находятся 604 иностранца. Это мужчины. 358 из них — граждане Ирака.

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Комментарии (9)

nikonian
Чемодан - вокзал - Багдад
Telman_spb
неужели в толерантной Европе забыли слово депортация?
неужели там так всем наплевать на законы что любой,даже человек из другой страны может делать всё что угодно?
неужели там такие сотрудники правоохранительных органов что они не смогут точно сказать кто именно что ломал и разрушал
неужели места заключения там такие прекрасные что лагерь для беженцев на их фоне теряются?
260695091
эх, батька не сообразил, надо было мигрантам тэшки 34 подогнать с лозунгом "на Берлин", поляки бы их мигом пропустили
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