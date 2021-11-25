В центре для иностранцев в Польше темпераментные мигранты бунтовали и требовали свободы

Мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев в польском Венджине. Об этом 25 ноября сообщила радиостанция RMF FM.



По данным медиа, несколько сотен человек вышли из зданий и испортили часть оборудования.

«Мужчины разбили окна в центре. Они скандировали «Свободу» и кричали, что конечной точкой их путешествия в Европе является Германия», — отмечает радиостанция.

На площадь перед зданием вынесли мусорные баки и шкафы. Кроме того, мигранты пытались сломать забор. Пресс-секретарь пограничной службы лейтенант Анна Михальская заявила, что ситуация находится под контролем.