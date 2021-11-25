В центре для иностранцев в Польше темпераментные мигранты бунтовали и требовали свободы

Мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев в польском Венджине. Об этом 25 ноября сообщила радиостанция RMF FM.
По данным медиа, несколько сотен человек вышли из зданий и испортили часть оборудования.
«Мужчины разбили окна в центре. Они скандировали «Свободу» и кричали, что конечной точкой их путешествия в Европе является Германия», — отмечает радиостанция.
На площадь перед зданием вынесли мусорные баки и шкафы. Кроме того, мигранты пытались сломать забор. Пресс-секретарь пограничной службы лейтенант Анна Михальская заявила, что ситуация находится под контролем.
К месту происшествия вызвали полицейских, дополнительных пограничников и бригаду пожарных.
«Продолжаются переговоры, направленные на то, чтобы успокоить нервничающих иностранцев, но, учитывая их темперамент, это нелегко», — сообщила пресс-секретарь Надоджанского отдела пограничной службы Иоанна Конечняк.
В данном центре на территории полигона в Венджине находятся 604 иностранца. Это мужчины. 358 из них — граждане Ирака.