FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +1
74.60р83.68р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В Петербурге задержали активистов, возложивших цветы к бюсту из газетных заголовков о домашнем насилии

На акции в Петербурге, приуроченной ко Дню борьбы с насилием против женщин, задержали активистов и журналистов.

4
Печать

«Акция проходила на набережной Мойки, где профессор Соколов топил останки своей студентки Анастасии Ещенко. Она уже заканчивалась, как приехала полиция», — рассказал 25 ноября «Фонтанке» один из доставленных в полицию, журналист Сергей Кагермазов.

Активистки успели возложить цветы к самодельному женскому бюсту, обклеенному заголовками из газет о домашнем насилии. После чего приехавший наряд полиции попросил четверых девушек и троих журналистов изданий «Сота» и «Настоящее время» (признано иностранным агентом) проследовать вместе с ними в отдел. По словам Кагермазова, журналисты отделались объяснениями и демонстрацией пресс-карты, после чего были отпущены, активистки остаются в полиции.

Международный день борьбы с насилием против женщин отмечается по инициативе ООН ежегодно, 25 ноября. По данным ООН, от него страдает до трети всех женщин планеты. Традиционно акции в поддержку прав женщин в этот день проходят по всему миру.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Очень опасные бунтовщики. Имеют наглость демонстрировать свое отношение к проблеме.
zlopopik
Что за бред? Какой бюст? Какой повод? Борьба против всего плохого за все хорошее, с отвлечением внимания на эфемерные цели.
hal9000
Эт понятно..ладно как бы можно ..а почему женское насилие ..(психологическое) над мужчинами обходится стороной??..почему только физическое насилие??..от физического насилия единицы..а от психического мужики и мрут..ведь посмотрите на улицу..не одного деда нет..одни бабули..а почему??..а я отвечу..потомучто эти бабули довели своих дедулей до гробовой доски..!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний