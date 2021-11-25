В Петербурге задержали активистов, возложивших цветы к бюсту из газетных заголовков о домашнем насилии

«Акция проходила на набережной Мойки, где профессор Соколов топил останки своей студентки Анастасии Ещенко. Она уже заканчивалась, как приехала полиция», — рассказал 25 ноября «Фонтанке» один из доставленных в полицию, журналист Сергей Кагермазов.



Активистки успели возложить цветы к самодельному женскому бюсту, обклеенному заголовками из газет о домашнем насилии. После чего приехавший наряд полиции попросил четверых девушек и троих журналистов изданий «Сота» и «Настоящее время» (признано иностранным агентом) проследовать вместе с ними в отдел. По словам Кагермазова, журналисты отделались объяснениями и демонстрацией пресс-карты, после чего были отпущены, активистки остаются в полиции.