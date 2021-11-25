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СКА вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме. Спас армейцев Никита Гусев

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Победой петербургского хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Встреча проходила 25 ноября в Казани.

Армейцы с Невы выиграли в овертайме со счетом 4:3.

Голы за СКА забили Андрей Кузьменко (13), Антон Бурдасов (27), Мэт Робинсон (45) и Никита Гусев (64).

«Ак Барс» ответил на это голами Никиты Дыняка (36), Стивена Кэмпфера (38) и Джордана Уила (45).

СКА с 43 очками поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, обогнав ЦСКА. Впереди московское «Динамо» (44) и «Йокерит» из Хельсинки (45).

Следующий матч петербургский клуб проведет дома 29 ноября против «Северстали».

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Комментарии (1)

Савва Морозов
Интересно, чем Брагин думал, когда брал второй челендж. Чуть победу не упустили.
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