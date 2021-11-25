СКА вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме. Спас армейцев Никита Гусев

Победой петербургского хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Встреча проходила 25 ноября в Казани.
Армейцы с Невы выиграли в овертайме со счетом 4:3.
Голы за СКА забили Андрей Кузьменко (13), Антон Бурдасов (27), Мэт Робинсон (45) и Никита Гусев (64).
Вот он! Нужный, победный, наш! pic.twitter.com/pEnw1vP5kx— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 25, 2021
«Ак Барс» ответил на это голами Никиты Дыняка (36), Стивена Кэмпфера (38) и Джордана Уила (45).
СКА с 43 очками поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, обогнав ЦСКА. Впереди московское «Динамо» (44) и «Йокерит» из Хельсинки (45).
Следующий матч петербургский клуб проведет дома 29 ноября против «Северстали».