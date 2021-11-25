На Таллинском шоссе в Петербурге маршрутка влетела в автобус и задела легковушку

На Таллинском шоссе в Петербурге произошла авария с участием маршрутки № 632 и автобуса № 145. Фотографии с места происшествия появились в группе « ДТП и ЧП » в соцсети «ВКонтакте».

«Маршрутка летела и до аварии сигналила и моргала автобусу. В итоге не ушла от удара и догнала его», — рассказал очевидец 25 ноября.



Как сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», автобус стоял перед светофором, никто из находившихся в салоне не пострадал. Въехавшая в транспортное средство маршрутка также задела легковой автомобиль.

