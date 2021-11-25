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На Таллинском шоссе в Петербурге маршрутка влетела в автобус и задела легковушку

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На Таллинском шоссе в Петербурге произошла авария с участием маршрутки № 632 и автобуса № 145. Фотографии с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

«Маршрутка летела и до аварии сигналила и моргала автобусу. В итоге не ушла от удара и догнала его», — рассказал очевидец 25 ноября.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», автобус стоял перед светофором, никто из находившихся в салоне не пострадал. Въехавшая в транспортное средство маршрутка также задела легковой автомобиль.

В компании-перевозчике «Питеравто» не смогли оперативно предоставить комментарий.

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Комментарии (2)

AndreyGid
не город а кишлак
ДуремарСПб.
Питеравто - орда.
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