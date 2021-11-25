МВФ подсчитал, сколько будет ежегодно терять Украина после запуска «Северного потока-2»

Украина потеряет более миллиарда долларов дохода в год в период до 2024 года после запуска газопровода «Северный поток-2». Убыток страны от потери транзита подсчитал Международный валютный фонд 25 ноября.



«На протяжении последних пяти лет Украина получала в среднем чуть более 2,5 миллиарда долларов в год в обмен на предоставление своих газопроводов «Газпрому». В 2021 году, как предполагается, плата за транзит будет на 40 процентов ниже, чем в предшествующие годы», — говорится в документе, посвященному пересмотру программы кредитования stand-by для Украины.

