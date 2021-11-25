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МВФ подсчитал, сколько будет ежегодно терять Украина после запуска «Северного потока-2»

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Украина потеряет более миллиарда долларов дохода в год в период до 2024 года после запуска газопровода «Северный поток-2». Убыток страны от потери транзита подсчитал Международный валютный фонд 25 ноября.

«На протяжении последних пяти лет Украина получала в среднем чуть более 2,5 миллиарда долларов в год в обмен на предоставление своих газопроводов «Газпрому». В 2021 году, как предполагается, плата за транзит будет на 40 процентов ниже, чем в предшествующие годы», — говорится в документе, посвященному пересмотру программы кредитования stand-by для Украины.

Текущий контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» истекает в 2024 году. Глава украинской энергетической компании Юрий Витренко оценивал потери для бюджета после запуска «Северного потока-2» в два миллиарда долларов, что эквивалентно полутора процентам ВВП страны.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября 2021 года в 8:45 мск. Он состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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Комментарии (2)

07A
Лучше умереть свободным, чем жить на коленях!
Аппаратчик мокрой классификации
А мвф не посчитал, сколько заработала Беларусь после запуска польско-яблочного, хамонного и пармезанного потоков? :)))
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