Мигрант с ножом средь белого дня бегал в Красногвардейском районе за женщинами, вымогая секс, и попал на видео

Как стало известно «Фонтанке» 25 ноября, первой в поле зрения озабоченного с ножом попала 38-летняя сотрудница ТЦ «Народный» на Косыгина, 21. Женщина вышла с работы 23 ноября около 13.30 и почти сразу же к ней подошел молодой мужчина с предложением заняться сексом. Так как такого желания у петербурженки не возникло, мужчина достал нож. Испуганная женщина пустилась наутек и смогла убежать от насильника.
Через полчаса, в 14.10, мужчина на велосипеде притормозил у дома 40 по Индустриальному рядом с «Ауди Q5», за рулем которой была 44-летняя женщина-врач. Она чуть приоткрыла окно в машине, чтобы узнать, что нужно незнакомцу. Но вместо ожидаемо традиционного вопроса «Как пройти?» услышала похабное предложение. Она поспешила заблокировать двери и поднять стекло, в этот момент мужчина вытащил нож и стал ломиться в машину.
Момент встречи попал на видео.
Женщина отъехала к соседнему дому, где располагался салон красоты, куда она и направлялась. Агрессивный велосипедист продолжал её преследовать, размахивая ножом. И полтора часа крутился у здания, пока не приехал ее муж. Даже несмотря на его присутствие, мужчина пытался подобраться к петербурженке. Но супруг женщины смог заблокировать его у здания. Почти тут же подъехал наряд патрульно-постовой службы, который вызвали очевидцы.
Мужчину доставили в отдел полиции, где выяснилось, что 27-летний гражданин Таджикистана находится на территории РФ без регистрации. Приехал он чуть меньше двух месяцев назад, но сидел без работы.
В отношении него составили протоколы по статьям «мелкое хулиганство» и «нарушение иностранцем правил въезда либо режима пребывания в РФ». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.