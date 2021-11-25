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Мигрант с ножом средь белого дня бегал в Красногвардейском районе за женщинами, вымогая секс, и попал на видео

Две женщины стали жертвами приставаний мужчины с ножом на Ржевке. Одну спасли быстрые ноги, вторую — муж и быстро приехавший наряд патрульно-постовой службы.

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Как стало известно «Фонтанке» 25 ноября, первой в поле зрения озабоченного с ножом попала 38-летняя сотрудница ТЦ «Народный» на Косыгина, 21. Женщина вышла с работы 23 ноября около 13.30 и почти сразу же к ней подошел молодой мужчина с предложением заняться сексом. Так как такого желания у петербурженки не возникло, мужчина достал нож. Испуганная женщина пустилась наутек и смогла убежать от насильника.

Через полчаса, в 14.10, мужчина на велосипеде притормозил у дома 40 по Индустриальному рядом с «Ауди Q5», за рулем которой была 44-летняя женщина-врач. Она чуть приоткрыла окно в машине, чтобы узнать, что нужно незнакомцу. Но вместо ожидаемо традиционного вопроса «Как пройти?» услышала похабное предложение. Она поспешила заблокировать двери и поднять стекло, в этот момент мужчина вытащил нож и стал ломиться в машину.

Момент встречи попал на видео.

Женщина отъехала к соседнему дому, где располагался салон красоты, куда она и направлялась. Агрессивный велосипедист продолжал её преследовать, размахивая ножом. И полтора часа крутился у здания, пока не приехал ее муж. Даже несмотря на его присутствие, мужчина пытался подобраться к петербурженке. Но супруг женщины смог заблокировать его у здания. Почти тут же подъехал наряд патрульно-постовой службы, который вызвали очевидцы.

Мужчину доставили в отдел полиции, где выяснилось, что 27-летний гражданин Таджикистана находится на территории РФ без регистрации. Приехал он чуть меньше двух месяцев назад, но сидел без работы.

В отношении него составили протоколы по статьям «мелкое хулиганство» и «нарушение иностранцем правил въезда либо режима пребывания в РФ». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (40)

265109521
История странная. .. Вряд ли у всех на виду тётку просил отдаться , преследовал и потом ногой машину пинал по причине отказа оной тётки... И муж нарисовался сразу... Денег может хотел и не заплатили-не договорились? Оч похоже...
VF812
Чудесатая история)) Прошу прощения, а "ломиться в машину" где на видео? к нам ломятся бандиты, а мы в салон красоты и мужа до кучи, чтоб вляпался в драку или ножиком получил)) прЭлЭстна)))
AKM
Спасибо Путину за амнистию 150 тыс. мигрантов.
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