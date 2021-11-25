Мигрант с ножом средь белого дня бегал в Красногвардейском районе за женщинами, вымогая секс, и попал на видео

Как стало известно «Фонтанке» 25 ноября, первой в поле зрения озабоченного с ножом попала 38-летняя сотрудница ТЦ «Народный» на Косыгина, 21. Женщина вышла с работы 23 ноября около 13.30 и почти сразу же к ней подошел молодой мужчина с предложением заняться сексом. Так как такого желания у петербурженки не возникло, мужчина достал нож. Испуганная женщина пустилась наутек и смогла убежать от насильника.



Через полчаса, в 14.10, мужчина на велосипеде притормозил у дома 40 по Индустриальному рядом с «Ауди Q5», за рулем которой была 44-летняя женщина-врач. Она чуть приоткрыла окно в машине, чтобы узнать, что нужно незнакомцу. Но вместо ожидаемо традиционного вопроса «Как пройти?» услышала похабное предложение. Она поспешила заблокировать двери и поднять стекло, в этот момент мужчина вытащил нож и стал ломиться в машину.

