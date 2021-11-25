ВОЗ: Пик нынешней волны коронавируса в России пройден

«Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии <...> В восточной части я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден. И мы видим это в России, уже три недели идет снижение случаев заражения», — сказал Клюге в эфире программы «Вести» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

Пик нынешней волны коронавируса в России пройден, уже третью неделю в стране наблюдается снижение численности заболевших. Об этом 25 ноября заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Тем не менее он попросил граждан России «и дальше придерживаться превентивных мер правительства», объяснив это их действенностью.



Отмечается также, что до конца 2021 года РФ отправит в ВОЗ дополнительные сведения о вакцине «Спутник V» для ее одобрения.

