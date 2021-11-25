FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +1
74.60р83.68р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

ВОЗ: Пик нынешней волны коронавируса в России пройден

8
Печать

Пик нынешней волны коронавируса в России пройден, уже третью неделю в стране наблюдается снижение численности заболевших. Об этом 25 ноября заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии <...> В восточной части я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден. И мы видим это в России, уже три недели идет снижение случаев заражения», — сказал Клюге в эфире программы «Вести» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

Тем не менее он попросил граждан России «и дальше придерживаться превентивных мер правительства», объяснив это их действенностью.

Отмечается также, что до конца 2021 года РФ отправит в ВОЗ дополнительные сведения о вакцине «Спутник V» для ее одобрения.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Злой кот
Я бы написал всё, что думаю про эту шаражкину контору под названием ВОЗ и о западе в целом... Но, боюсь, админ забанит. Веры им не на грош. Не удивлюсь, если станет известно, что колоть всех и каждого у нас в стране - их идея.
onotolich
Отлично, Qr-коды можно отменять.
тов
И волны нам пели, и каждый пятый,
Как правило, был у руля.
Я пью до дна
За тех, кто в море,
За тех, кого любит волна,
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний