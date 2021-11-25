Жители Девяткино пожаловались на «бесчеловечные» заторы на подъезде к дому

Запись одного из измученных водителей появилась в Telegram-канале «Мегаполис» в восьмом часу вечера 25 ноября. По данным «Яндекс.Карт», в начале девятого вереницы из автомобилей никуда не исчезли. Движение замедлилось и на близлежащих магистралях Петербурга.

Пользователи социальных сетей пожаловались на пробки, сформировавшиеся на переходящих друг в друга Главной, Заречной и Центральной улицах, которые растянулись на территории Нового Девяткино и Мурино в Ленобласти. Заторы, по словам местных жителей, «бесчеловечные».

«Установка нового светофора в Девяткино привела к транспортному коллапсу. После ввода в эксплуатацию в тот же вечер пробки на выезде бесчеловечны. Простоять можно от получаса и больше», — рассказал один из очевидцев.



В «Ленавтодоре» объяснили, что с сегодняшнего дня начались пусконаладочные работы новых светофоров на нескольких перекрестках на Токсовском шоссе в Мурино.



«Ранее эти перекрестки были расширены в процессе капремонта, затем установили светофорные посты. Сегодня-завтра идет настройка. Надо понимать, что трафик на шоссе очень серьезный, поэтому это может занять некоторое время. Мы внимательно следим за ситуацией, поэтому, когда автомобилисты стали жаловаться, приняли решение перевести светофор на перекрестке с Английской улицей в аварийный режим на весь вечер. Теперь он мигает желтым, а движение регулируют знаки. Как, собственно, до этого привыкли водители», — рассказали в учреждении.



Дорожники добавили, что днем 26 ноября комиссия «Ленавтодора» будет на месте разбираться в сложившейся ситуации.

