«Отключили больше сотни домов, второй раз за неделю». В пушкинской котельной проходил срочный ремонт

В Пушкинском районе Петербурга 25 ноября мерзнут жители нескольких десятков домов. Об этом «Фонтанке» рассказала читательница, уточнив, что предупреждения об отключении не было.

«Всю неделю отопление было снижено, батареи горячими не были. Сейчас отключили почти 120 домов, это второй раз за неделю. Позвонила в 004 — сказали, что была авария на ТЭЦ. Обещают вернуть завтра к 11 утра, но это не точно», — отметила петербурженка.



В ГУП «ТЭК» «Фонтанке» рассказали, что в 6-й пушкинской котельной проводили срочный ремонт, который прошел без отключения потребителей. На пониженных параметрах по отоплению и горячему водоснабжению находились 136 домов, 5 школ, 6 детских учреждений и одно лечебное. К 20:00 планируется восстановить параметры циркуляции теплоносителя.

