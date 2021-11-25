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В Ульяновской области бывшего первого вице-губернатора заподозрили в хищении денег из бюджета

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В Ульяновской области Анатолия Озернова, бывшего первого заместителя губернатора, заподозрили в хищении денег из бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе СКР 25 ноября.

По версии следствия, воспользовавшись своим должностным положением, он привлек к участию в конкурсах на заключение госконтрактов аффилированных с ним предпринимателей. Во время строительства с 2019 по 2021 год бизнесмены указывали в проектно-сметной документации ложные сведения, благодаря чему увеличили стоимость стройматериалов и работ более чем на 15 млн рублей.

Озернова задержали в Москве. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте.

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