Застрявшая на рельсах легковушка устроила пробку из трамваев на Савушкина

Около станции метро «Беговая» на Савушкина, 124 в Петербурге легковушка попыталась проехать по рельсам, но безуспешно — застряла на полпути. Транспорт перегородил дорогу трамваям и заблокировал их движение в обе стороны.



Как рассказал корреспондент «Фонтанки», находившийся на месте происшествия приблизительно в шесть вечера 25 ноября, в автомобиле была женщина около 60 лет на вид. Пообщаться с ней не удалось — по понятным причинам гражданка была не в духе.