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Застрявшая на рельсах легковушка устроила пробку из трамваев на Савушкина

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Около станции метро «Беговая» на Савушкина, 124 в Петербурге легковушка попыталась проехать по рельсам, но безуспешно — застряла на полпути. Транспорт перегородил дорогу трамваям и заблокировал их движение в обе стороны.

Как рассказал корреспондент «Фонтанки», находившийся на месте происшествия приблизительно в шесть вечера 25 ноября, в автомобиле была женщина около 60 лет на вид. Пообщаться с ней не удалось — по понятным причинам гражданка была не в духе.

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Судя по фотографиям и видеозаписям, перед легковушкой, расположившейся поперек рельсов, друг за другом выстроились не менее пяти трамваев. По его сведениям, проезд оказался невозможным в обоих направлениях.

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Комментарии (4)

П33/11-2
не вытолкнут и не перенесут: эти 1,2т. плотно сидят брюхом на рельсах. Пытаться сдвинуть - гарантированно зарабатывать срыв связок или острый травматический радикулит. А дамочка-то, судя по местоположению авто, была скорее в неадеквате и вместо приставания с интервью "корреспонденту" нужно было вызывать на место ГИБДД+Скорую психиатрическую помощь, чтоб те между собой разбирались чей это пациент.
По трезвому=нормальному туда не выскочишь даже на "крузаке".
Алекс81
Действительно, странно! Как она там оказалась?
Ну а раз так, эту шушлайку несколько человек если не перенесут, так точно вытолкнут обратно.
Помогли бы женщине! Это и корреспондента касается
Danik
Подошли, помогли даме.
Ну ехала, ну растерялась.
Вывезли на дорогу и все довольны!
Нет же, надо поехидничать! )
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